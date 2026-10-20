KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuç tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde gözler resmi duyuruya çevrildi. Üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama işlemlerinin yapılacağı ekranı takip ederken burs ve kredi ödemelerine ilişkin takvimin de netleşmesini bekliyor.
2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.
Sonuçların açıklanacağı tarih, GSB'nin resmi duyurusuyla netleşecek. Öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarından ziyade Bakanlığın resmi açıklamalarını ve sonuç sorgulama ekranını takip etmeleri gerekiyor.
Başvuru sonuçları ilan edildiğinde öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.
KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı üzerinden sisteme giriş yapan öğrenciler, başvuru durumlarını kontrol edebilecek.
2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamasına göre şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
Bu tutarlar burs ve öğrenim kredisi için aynıdır. 2026-2027 dönemi için yeni bir artış açıklanmadığından, 2027'de geçerli olacak olası yeni tutarlar henüz belli değil.