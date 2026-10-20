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Giriş Tarihi: 20.10.2026 07:04

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuç tarihi

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek sonuç açıklamasına odaklandı. Ekim ayında sona eren başvuru sürecinin ardından burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, sonuç tarihini araştırmaya başladı.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuç tarihi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde gözler resmi duyuruya çevrildi. Üniversite öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama işlemlerinin yapılacağı ekranı takip ederken burs ve kredi ödemelerine ilişkin takvimin de netleşmesini bekliyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Sonuçların açıklanacağı tarih, GSB'nin resmi duyurusuyla netleşecek. Öğrencilerin sosyal medya paylaşımlarından ziyade Bakanlığın resmi açıklamalarını ve sonuç sorgulama ekranını takip etmeleri gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuru sonuçları ilan edildiğinde öğrenciler, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama ekranı üzerinden sisteme giriş yapan öğrenciler, başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamasına göre şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Bu tutarlar burs ve öğrenim kredisi için aynıdır. 2026-2027 dönemi için yeni bir artış açıklanmadığından, 2027'de geçerli olacak olası yeni tutarlar henüz belli değil.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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