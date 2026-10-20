KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuç tarihi

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2026 yılı itibarıyla KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamasına göre şöyle:

Ön lisans ve lisans: 4.000 TL

Yüksek lisans: 8.000 TL

Doktora: 12.000 TL

Bu tutarlar burs ve öğrenim kredisi için aynıdır. 2026-2027 dönemi için yeni bir artış açıklanmadığından, 2027'de geçerli olacak olası yeni tutarlar henüz belli değil.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör