KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bekleniyor

E-DEVLET KYK BURS SONUCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sonuçlar açıklandığında adayların herhangi bir fiziki kuruma gitmesine ya da ek belge sunmasına gerek kalmayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak sonuç ekranına direkt ulaşabilecek. Sistem üzerinde öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandığı net bir şekilde görüntülenecek.