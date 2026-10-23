KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bekleniyor

Ekim ayı içerisinde tamamlanan müracaatların ardından GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, adayların gelir durumlarını ve başarı kriterlerini kurumlar arası verileri incelemeye aldı. Binlerce gencin eğitim hayatına maddi destek sağlayacak KYK burs ve kredi listeleri, bakanlık onayının ardından eş zamanlı olarak dijital platforma yüklenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından yoğun bir veri doğrulama aşamasına geçti.
Bakanlık tarafından kesin açıklama tarihi hakkında henüz resmi bir takvim yayımlanmamış olsa da geçmiş yıllara bakıldığında gözler Kasım ayına çevrildi.
Sonuçlar açıklandığında adayların herhangi bir fiziki kuruma gitmesine ya da ek belge sunmasına gerek kalmayacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak sonuç ekranına direkt ulaşabilecek. Sistem üzerinde öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi kazandığı net bir şekilde görüntülenecek.
Taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından ilk ödeme takvimi devreye girecektir. Hak kazanan öğrencilere ödemeler, Ziraat Bankası bünyesinde açılacak genç bankkart hesapları aracılığıyla aktarılır.
Öğrenciler; T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde (1-5 tarihleri arasında) ödemelerini hesaplarından çekebilecekler. Ekim ve Kasım aylarını kapsayacak şekilde toplu ya da geriye dönük ödeme planı ise GSB'nin yayımlayacağı uygulama esaslarıyla netlik kazanacaktır.