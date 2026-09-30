Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 07:37 Son Güncelleme: 30.09.2026 07:50

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite eğitimine devam edecek öğrencilerin KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin araştırmaları sürüyor. GSB tarafından yeni dönem burs ve kredi başvuru ekranı henüz erişime açılmazken, öğrenciler başvuru sürecinin detaylarını ve tarihlerini yakından takip ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
  • ABONE OL

KYK burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs/öğrenim kredisi başlığı yer alırken, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takviminin ayrıntıları GSB tarafından duyurulacak. Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Öğrencilerin başvuru tarihleri konusunda GSB'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. GSB'nin resmi sayfasında yer alan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuru bağlantısı üzerinden ilgili ekrana ulaşılabiliyor.

KYK'nın açıklamasına göre burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor. İki işlem aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte gerçekleştiriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KYK YURT BAŞVURULARI TAMAMLANMIŞTI!

KYK'nın burs ve kredi başvuruları öncesinde yurt başvuruları tamamlandı. Yurt hakkı kazanamayan adaylar ise ek yurt başvurularına odaklandı.

KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ GSB 2026-2027 || KYK yurt ek başvuruları ne zaman?

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA