KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs/öğrenim kredisi başlığı yer alırken, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takviminin ayrıntıları GSB tarafından duyurulacak. Başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Öğrencilerin başvuru tarihleri konusunda GSB'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. KYK burs başvurularının bu yıl da üniversite kayıt işlemlerinin ardından ekim ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
Burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. GSB'nin resmi sayfasında yer alan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvuru bağlantısı üzerinden ilgili ekrana ulaşılabiliyor.
KYK'nın açıklamasına göre burs ve öğrenim kredisi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor. İki işlem aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte gerçekleştiriliyor.