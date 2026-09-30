KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve öğrenim kredisi almak isteyen öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs/öğrenim kredisi başlığı yer alırken, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar gündemdeki yerini koruyor.