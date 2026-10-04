KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte gözler başvuru takvimine çevrilirken, KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı da öğrencilerin gündeminde bulunuyor.
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyuruluyor. 2026-2027 dönemi için resmi başvuru takvimi açıklandığında başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri de belli olacak.
Öğrencilerin başvuru sürecinde yalnızca GSB ve e-Devlet üzerinden yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ödenecek KYK burs ve öğrenim kredisi tutarına ilişkin yeni rakamın ayrıca açıklanması bekleniyor. Burs ve kredi miktarı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda belirleniyor.
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ödeme tutarları birbirinden farklı olabiliyor. Yeni eğitim dönemine ilişkin rakamlar açıklandığında öğrencilerin alacağı aylık destek miktarı da netleşecek.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin sisteme giriş yaparak kendileriyle ilgili bilgileri kontrol etmesi ve başvuru formunu eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.
Başvurunun ardından öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin bilgiler ilgili kurumlar tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim kredisi alacak öğrenciler belirleniyor.