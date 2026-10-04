KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte gözler başvuru takvimine çevrilirken, KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı da öğrencilerin gündeminde bulunuyor.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyuruluyor. 2026-2027 dönemi için resmi başvuru takvimi açıklandığında başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri de belli olacak.

Öğrencilerin başvuru sürecinde yalnızca GSB ve e-Devlet üzerinden yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor. Başvuru tarihleri açıklandığında öğrenciler belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek.