KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvurularında tarihlerin netleşmesiyle birlikte öğrenciler, başvuru şartlarını ve e-Devlet üzerinden izlenecek adımları öğrenmek istiyor. Başvuru takvimi, değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
12 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruların başlayacağı tarih duyurulduğunda öğrenciler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti. Ancak geçen yılın takvimi, 2026-2027 dönemi için kesin başvuru tarihi anlamına gelmiyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetini kullanması gerekiyor.
Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet KYK Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu ekranına ulaşabilir.
Başvuru takvimi açıklandığında ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, üniversitede eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Değerlendirme sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin beyanları dikkate alınacak. Bu nedenle başvuru öncesinde e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin kontrol edilmesi ve formdaki bilgilerin doğru girilmesi önem taşıyor.
2026-2027 dönemine ait başvuru ve sonuç açıklama tarihleri henüz netleşmedi. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirmelerin sonuçlandırılması ve sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
Başvuru tarihleri, sonuç takvimi ve burs-kredi tutarlarına ilişkin kesin bilgiler için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.