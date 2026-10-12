KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU 2026-2027 | GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvurularında tarihlerin netleşmesiyle birlikte öğrenciler, başvuru şartlarını ve e-Devlet üzerinden izlenecek adımları öğrenmek istiyor. Başvuru takvimi, değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

12 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruların başlayacağı tarih duyurulduğunda öğrenciler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başvurular 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti. Ancak geçen yılın takvimi, 2026-2027 dönemi için kesin başvuru tarihi anlamına gelmiyor.