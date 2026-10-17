KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencileri, sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve başvuru durumlarını e-Devlet üzerinden nasıl sorgulayabileceklerini araştırıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona erdi.
Sevgili öğrencilerimiz, Başvurunuzu bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlamayı unutmayın. #KYGMSeninle #GSBYanımda https://t.co/duKvRrM3So— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) October 16, 2026
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 dönemi burs ve kredi sonuçları için kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sonuçların resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.
Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda öğrenciler, GSB'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip edebilecek. Kesin tarih açıklanmadan sonuçların hangi gün ilan edileceğine ilişkin tahminleri resmi bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenebilecek:
KYK bursu, ilgili değerlendirme sonucunda hak kazanan öğrencilere geri ödeme şartı olmadan verilen destektir. Öğrenim kredisi ise öğrencinin eğitim süresince yararlandığı ve mevzuat kapsamında geri ödemesi bulunan finansal destektir.
Başvuru yapan her öğrenciye mutlaka burs çıkacağı anlamına gelmiyor. Değerlendirme sonucunda öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilebiliyor.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK Kredi ve Bursları hakkında merak edilenler için tıklayınız!
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi tutarları için henüz yeni bir zam oranı açıklanmış değil. Mevcut resmî bilgilere göre öğrenciler aylık 4 bin TL, 8 bin TL ve 12 bin TL üzerinden ödeme alıyor.
Geçmiş yıllarda burs ve kredi tutarları ocak ayında artırıldığı için yeni dönem zammının da yıl sonuna doğru gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak 2027 yılı için zam oranı ve açıklama tarihi henüz resmen duyurulmadı. Bu nedenle yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin rakamlar şimdilik kesinleşmiş değil.