KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB’de!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 dönemi burs ve kredi sonuçları için kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme sürecinin tamamlanması ve sonuçların resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda öğrenciler, GSB'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyuruları takip edebilecek. Kesin tarih açıklanmadan sonuçların hangi gün ilan edileceğine ilişkin tahminleri resmi bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.