Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:12

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla bekleniyor. Böylece adayların "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak, şartları neler?" soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreç ve e-Devlet başvuru adımları detayları...

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
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Üniversitelerin 2026-2027 akademik yılına başlaması ve KYK yurt yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecine çevrildi. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran lisans ve ön lisans öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin faydalandığı KYK burs/kredi desteği için bekleyiş sürüyor. Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuruları merakla takip ediliyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GSB 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimini açıklamadı. Bu nedenle burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıllarda başvuruların genellikle ekim ayı içerisinde alındığı görülüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E-DEVLET EKRANI

KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

- Başvuru sırasında adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

- Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR, KİMLER KREDİ ALABİLİR?

KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir maddi destektir. Öğrenim kredisi ise yükseköğretim süresince öğrencilere verilen ve mezuniyet sonrası geri ödemesi yapılan bir finansal imkandır.

- İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, dikey geçiş yapanlar ve ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir.

- Özel duruma sahip olan öğrenciler (şehit/gazi yakınları, anne ve babası vefat etmiş olanlar, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar) değerlendirme sürecinde öncelikli grupta yer alır.

KYK EK YURT BAŞVURUSU 2026-2027: KYK ek yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler GSB'de!

GÜNCEL KYK BURS/KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı Ocak ayından itibaren öğrencilere lisans düzeyinde 4.000 TL, yüksek lisans düzeyinde 8.000 TL ve doktora düzeyinde 12.000 TL KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı uygulanmaya başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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