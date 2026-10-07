KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027: GSB ile KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Üniversitelerin 2026-2027 akademik yılına başlaması ve KYK yurt yerleştirme sonuçlarının tamamlanmasının ardından gözler burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecine çevrildi. İlk kez üniversiteye kayıt yaptıran lisans ve ön lisans öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin faydalandığı KYK burs/kredi desteği için bekleyiş sürüyor. Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyuruları merakla takip ediliyor.
GSB 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimini açıklamadı. Bu nedenle burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.
Geçtiğimiz yıllarda başvuruların genellikle ekim ayı içerisinde alındığı görülüyor.
KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
- Başvuru sırasında adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
- Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir maddi destektir. Öğrenim kredisi ise yükseköğretim süresince öğrencilere verilen ve mezuniyet sonrası geri ödemesi yapılan bir finansal imkandır.
- İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, dikey geçiş yapanlar ve ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir.
- Özel duruma sahip olan öğrenciler (şehit/gazi yakınları, anne ve babası vefat etmiş olanlar, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar) değerlendirme sürecinde öncelikli grupta yer alır.
2026 yılı Ocak ayından itibaren öğrencilere lisans düzeyinde 4.000 TL, yüksek lisans düzeyinde 8.000 TL ve doktora düzeyinde 12.000 TL KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı uygulanmaya başladı. 2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.