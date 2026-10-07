KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu için gözler GSB’de!

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.



- Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.

- Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek.

- Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek.

- Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.