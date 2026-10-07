KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu için gözler GSB’de!

2026 KYK ek yurt başvuru takvimi, ana yerleştirmelerin ve boş kalan kontenjanların tespitiyle ilan edilecek. Böylece yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yıl başlarken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen adayların gözü GSB duyurusu ile açılacak e-Devlet başvuru ekranına çevrilmiş durumda.
Geçen yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te alınmaya başlamış ve 17 Ekim'de sona ermişti. Ancak 2026-2027 dönemine ilişkin KYK ek yurt başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından başvuru tarihleri belli olacak.
Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 KYK ek yurt başvurularının ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.
- Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
- Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek.
- Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek.
- Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.
📢 Ek yerleştirme yurt başvuruları hakkında bilgilendirme❗ #KYGMSeninle #GSBHepYanında https://t.co/OWKAjZv6f3— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) September 22, 2026