KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 2026-2027 | KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı?

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 2026-2027 döneminin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Geri ödemesiz burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler ile öğrenim kredisine başvurmayı planlayan adaylar, başvuru tarihinin açıklanmasını bekliyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi belli olmadı. KYGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuruların başlama tarihi GSB tarafından açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor; iki seçenek aynı başvuru ekranı üzerinden değerlendiriliyor.
2026 yılında uygulanan mevcut KYK burs ve kredi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler öğretim yılının başı olan ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılıyor. KYGM'nin resmi açıklamasına göre ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
2026-2027 dönemi için başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, sonuçların ilanı ve ilk ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşecek.