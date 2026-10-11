Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 2026-2027 | KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı?
Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:12

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 2026-2027 | KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru takvimi merak ediliyor. Üniversite eğitimini sürdüren veya bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI 2026-2027 | KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı?
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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 2026-2027 döneminin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Geri ödemesiz burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler ile öğrenim kredisine başvurmayı planlayan adaylar, başvuru tarihinin açıklanmasını bekliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi belli olmadı. KYGM'nin resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuruların başlama tarihi GSB tarafından açıklandığında öğrenciler e-Devlet üzerinden burs ve kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Burs ve kredi için ayrı ayrı başvuru yapılmıyor; iki seçenek aynı başvuru ekranı üzerinden değerlendiriliyor.

KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılında uygulanan mevcut KYK burs ve kredi tutarları eğitim düzeyine göre değişiyor. Ocak 2026 itibarıyla lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak yeni tutarlar ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler öğretim yılının başı olan ekim ayını da kapsayacak şekilde yapılıyor. KYGM'nin resmi açıklamasına göre ödemeler öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.

2026-2027 dönemi için başvuru takvimi açıklandığında başvuru tarihleri, sonuçların ilanı ve ilk ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar da netleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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