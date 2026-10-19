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Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:26

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? GSB ile KYK burs sonuçları bekleniyor!

2026-2027 eğitim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde alındı. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını bekliyor. KYK burs ve kredi sonuçları, değerlendirmelerin ardından e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? GSB ile KYK burs sonuçları bekleniyor!
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KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 16 Ekim 2026'da sona eren başvuruların ardından değerlendirme süreci bekleniyor. Sonuçlar, açıklandığında e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntülenebilecek. Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler ise şartları sağlamaları halinde öğrenim kredisi alabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 dönemi KYK burs başvuruları için değerlendirmede, öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılacak. Öğrencinin ve ailesinin maddi koşulları, burs hakkının belirlenmesinde etkili olacak.

Sonuçların kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, ilgili sonuç ekranına giriş yaparak burs veya kredi durumlarını kontrol edebilecek.

Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? GSB ile KYK burs sonuçları bekleniyor!
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