KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? GSB ile KYK burs sonuçları bekleniyor!

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvurusunu tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 16 Ekim 2026'da sona eren başvuruların ardından değerlendirme süreci bekleniyor. Sonuçlar, açıklandığında e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntülenebilecek. Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler ise şartları sağlamaları halinde öğrenim kredisi alabilecek.
2026-2027 dönemi KYK burs başvuruları için değerlendirmede, öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılacak. Öğrencinin ve ailesinin maddi koşulları, burs hakkının belirlenmesinde etkili olacak.
Sonuçların kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Başvuru yapan öğrenciler, ilgili sonuç ekranına giriş yaparak burs veya kredi durumlarını kontrol edebilecek.
Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, belirtilen süre içinde e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI