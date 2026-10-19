KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? GSB ile KYK burs sonuçları bekleniyor!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 dönemi KYK burs başvuruları için değerlendirmede, öğrencilerin beyan ettiği bilgiler ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılacak. Öğrencinin ve ailesinin maddi koşulları, burs hakkının belirlenmesinde etkili olacak.

Sonuçların kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.