KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için gözler GSB’de!

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite eğitimleri süresince maddi destek alarak bütçelerini rahatlatmak isteyen binlerce aday, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ve e-Devlet ekranının açılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan duyuruları yakın takibe almış durumda.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemine ait KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru takvimi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih, GSB'nin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak. Bu nedenle Bakanlığın resmi kanallarından gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

Ancak geçtiğimiz yılda başvuruların genellikle ekim ayı içerisinde alındığı görülüyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

KYK burs ve kredi başvuruları, GSB tarafından açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin sisteme giriş yaptıktan sonra arama alanından "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" hizmetine ulaşarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuru sırasında adaylardan ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GÜNCEL KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026 yılı için açıklanan güncel GSB burs ve öğrenim kredisi tutarları lisans öğrencileri için aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Yüksek lisans öğrencilerine aylık 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise aylık 12 bin TL ödeme yapılıyor.

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 2026 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor!

KİMLER KYK BURSUNDAN YARARLANABİLİR, KİMLER KREDİ ALABİLİR?

KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir maddi destektir.

Öğrenim kredisi ise yükseköğretim süresince öğrencilere verilen ve mezuniyet sonrası geri ödemesi yapılan bir finansal imkandır.

- İlk defa bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, dikey geçiş yapanlar ve ara sınıf öğrencileri başvuru hakkına sahiptir.

- Özel duruma sahip olan öğrenciler (şehit/gazi yakınları, anne ve babası vefat etmiş olanlar, %40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar) değerlendirme sürecinde öncelikli grupta yer alır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör