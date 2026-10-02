KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu bekleniyor!

Yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yıl heyecanı başlarken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için KYK yedek ve ek yurt başvuru maratonu devam ediyor. GSB tarafından açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarının ardından, ilk etapta yerleşemeyen ve YKS ek tercih, DGS, yatay geçiş ya da yüksek lisans ile üniversiteli olan öğrenciler için KYK ek yurt başvuru süreci gündeme geldi. Üniversite eğitimini farklı şehirlerde sürdürecek binlerce aday, e-Devlet başvuru ekranının ne zaman açılacağını merakla bekliyor.