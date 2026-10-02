KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu bekleniyor!

Yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yıl heyecanı başlarken, barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler için KYK yedek ve ek yurt başvuru maratonu devam ediyor. GSB tarafından açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarının ardından, ilk etapta yerleşemeyen ve YKS ek tercih, DGS, yatay geçiş ya da yüksek lisans ile üniversiteli olan öğrenciler için KYK ek yurt başvuru süreci gündeme geldi. Üniversite eğitimini farklı şehirlerde sürdürecek binlerce aday, e-Devlet başvuru ekranının ne zaman açılacağını merakla bekliyor.
2026-2027 dönemine ilişkin KYK ek yurt başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından başvuru tarihleri belli olacak.
Geçen yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te alınmaya başlamış ve 17 Ekim'de sona ermişti. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 KYK ek yurt başvurularının ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.
KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.
Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.
Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.
Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.
📢 Ek yerleştirme yurt başvuruları hakkında bilgilendirme❗#KYGMSeninle#GSBHepYanında pic.twitter.com/OWKAjZv6f3— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) September 22, 2026