KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman? 2026-2027 KYK bursu ne kadar, başvurular başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama beklenirken, 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmadı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve yeni dönemde burs ve kredi tutarlarının ne kadar olacağı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem başvuru tarihlerini henüz resmi olarak duyurmadı. KYK'nın resmi bilgilendirmesine göre burs ve kredi başvuruları her öğretim yılı başında belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınıyor.