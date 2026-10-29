KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor!

KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Sonuç ekranında burs veya öğrenim kredisi hakkı kazandığını gören öğrencilerin ödeme alabilmek için bir işlemi daha tamamlaması gerekiyor. GSB tarafından belirlenecek süre içerisinde e-Devlet üzerinden burs ve kredi taahhütnamesinin onaylanması zorunlu olacak.

18 yaşını dolduran öğrenciler bu işlemi kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebilecek. 15-18 yaş arasındaki öğrenciler için ise önce anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.