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Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:09

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor!

16 Ekim'de başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK burs ve kredi desteğinden yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenmek istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirmesi beklenirken, KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanacak soruları da gündemdeki yerini koruyor.

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KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor!
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Başvuru döneminin geride kalmasıyla birlikte öğrenciler, 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edileceği tarihi ve e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemlerini öğrenmeye odaklandı. Destek almaya hak kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken taahhütname onayı da sonuçların ardından başlaması planlanıyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim'de tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirmelerin ardından öğrenciler erişim sağlayabilecek.

Geçtiğimiz eğitim döneminde burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde ilan edilmişti. Öğrencilerin GSB tarafından yapılacak açıklamayı beklemesi gerekiyor.

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KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin bilgileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusunun ardından e-Devlet sisteminden sorgulayarak sonuca ulaşabilirler.

Sonuçlara ulaşmak için turkiye.gov.tr adresindeki Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetinin kullanılması yeterli olacak.

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KYK BURSU ÇIKAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Sonuç ekranında burs veya öğrenim kredisi hakkı kazandığını gören öğrencilerin ödeme alabilmek için bir işlemi daha tamamlaması gerekiyor. GSB tarafından belirlenecek süre içerisinde e-Devlet üzerinden burs ve kredi taahhütnamesinin onaylanması zorunlu olacak.

18 yaşını dolduran öğrenciler bu işlemi kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebilecek. 15-18 yaş arasındaki öğrenciler için ise önce anne veya babanın veli onayı vermesi, ardından öğrencinin kendi hesabından taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu ve öğrenim kredisi, geri ödeme bakımından birbirinden ayrılıyor. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız olarak verilirken öğrenim kredisi, eğitim süresince sağlanan ve sonrasında geri ödenmesi gereken bir destek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

GSB'nin uygulamasına göre aylık burs ve kredi tutarları, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılıyor.

2026-2027 döneminde ilk ödemelerin ne zaman yatırılıcağına dair herhangi bir duyuru yayımlanmadı. Sonuçların açıklanması ve taahhütname işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni hak sahiplerinin ödeme takvimine ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

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