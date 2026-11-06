Haberler Yaşam Haberleri KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? GSB e-Devlet ekranı üzerinden KYK burs ve kredi onaylama adımları
Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:33

KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? GSB e-Devlet ekranı üzerinden KYK burs ve kredi onaylama adımları

KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onay süreci önem taşıyor. Burs veya kredi ödemelerinin başlayabilmesi için öğrencilerin e-Devlet üzerinden onay işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, hangi adımlar izlenir?

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KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? GSB e-Devlet ekranı üzerinden KYK burs ve kredi onaylama adımları
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrencinin burs veya kredi hakkını kabul ettiğini gösteren bu işlem, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte KYK burs ve kredi taahhütname onay ekranı ve işlem adımları...

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor.

Taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

  • e-Devlet Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri sayfasına giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle kimlik doğrulamasını tamamlayın.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmetini açın.
  • Ekranda yer alan taahhütname metnini dikkatlice inceleyin.
  • Burs veya öğrenim kredisiyle ilgili şartları kabul ediyorsanız onay işlemini tamamlayın.
  • İşlemin tamamlandığını kontrol edin.

Taahhütname onayının belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Süresi içerisinde onay vermeyen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPAR?

KYK burs ve kredi taahhütname işlemlerinde öğrencinin yaşı da belirleyici oluyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler onay işlemlerini kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebiliyor.

15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin ise öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrenci kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onayını tamamlıyor.

15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrencilerin işlemleri ise kanuni vasileri aracılığıyla yürütülüyor. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi gerekli belgelerle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

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Haber Girişi Serap Salman - Editör

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