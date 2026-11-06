KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? GSB e-Devlet ekranı üzerinden KYK burs ve kredi onaylama adımları

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER KYK TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPAR?

KYK burs ve kredi taahhütname işlemlerinde öğrencinin yaşı da belirleyici oluyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler onay işlemlerini kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebiliyor.

15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin ise öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrenci kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onayını tamamlıyor.

15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrencilerin işlemleri ise kanuni vasileri aracılığıyla yürütülüyor. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi gerekli belgelerle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

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Haber Girişi Serap Salman - Editör