KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır? GSB e-Devlet ekranı üzerinden KYK burs ve kredi onaylama adımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından taahhütname işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Öğrencinin burs veya kredi hakkını kabul ettiğini gösteren bu işlem, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte KYK burs ve kredi taahhütname onay ekranı ve işlem adımları...
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor.
Taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin izlemesi gereken adımlar şöyle:
Taahhütname onayının belirtilen son tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. Süresi içerisinde onay vermeyen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi ödemesi yapılmıyor.
KYK burs ve kredi taahhütname işlemlerinde öğrencinin yaşı da belirleyici oluyor. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler onay işlemlerini kendi e-Devlet hesaplarından gerçekleştirebiliyor.
15-18 yaş aralığındaki öğrencilerin ise öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Veli onayının ardından öğrenci kendi e-Devlet hesabına giriş yaparak taahhütname onayını tamamlıyor.
15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrencilerin işlemleri ise kanuni vasileri aracılığıyla yürütülüyor. Bu öğrencilerin kimlik ve vasi kararı gibi gerekli belgelerle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne veya yurt müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.