KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK burs ücretleri ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ TUTARLARI

Ocak 2026'da yapılan artışla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri yeniden düzenlendi. Güncel tutarlar, eğitim seviyesine göre aylık olarak şu şekilde uygulanıyor:

- Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

- Doktora öğrencileri: 12.000 TL