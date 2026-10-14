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Giriş Tarihi: 14.10.2026 07:27

KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK burs ücretleri ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora...

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12-16 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru süreci devam ederken öğrenciler, 2026-2027 döneminde uygulanacak burs miktarlarını araştırıyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek tutarlar merak ediliyor.

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KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK burs ücretleri ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora...
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KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim döneminde yapılabilecek artışa ilişkin beklentiler sürerken, mevcut ödeme miktarlarının değişip değişmeyeceği araştırılıyor. Öğrenciler, 2026 KYK burs ücretlerini ve olası zam açıklamasının ne zaman yapılacağını takip ediyor.

KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken işlemler için son günün 16 Ekim saat 23.59 olduğu belirtildi.

Bak, gençlere yönelik desteklerin süreceğini vurgulayarak tüm imkanlarla öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ TUTARLARI

Ocak 2026'da yapılan artışla birlikte KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri yeniden düzenlendi. Güncel tutarlar, eğitim seviyesine göre aylık olarak şu şekilde uygulanıyor:

- Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
- Doktora öğrencileri: 12.000 TL

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2027 KYK BURS TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak KYK burs ve öğrenim kredisi tutarlarına ilişkin artışın, önceki yıllarda olduğu gibi Aralık ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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KYK burs ve kredi ücretleri: 2026-2027 KYK burs ücretleri ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora...
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