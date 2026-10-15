KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır? KYK ek yurt sonuçları belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt yerleştirme sonuçlarını 14 Ekim'de erişime açtı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, kendilerine çıkan yurtları öğrenerek kayıt işlemlerine yöneldi. GSB tarafından belirlenen kayıt süresinin sonuna gelinirken e-Devlet üzerinden yapılacak taahhütname onayına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
KYK ek yurt kayıtları 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.00'te sona eriyor. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin bu saate kadar ilk kayıt ücretini ödemesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılıyor.
Sevgili Öğrencilerimiz, 📌15 Ekim saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden yurt kayıt işlemlerini tamamlamayı unutmayın.❗️ #KYGMSeninle #GSBYanımda https://t.co/bF8AP2ec5z— Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (@GSB_KYGM) October 14, 2026
KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamak için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. İlk kayıt ücretini yatıran öğrenciler, turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetine giriş yaparak taahhütnamelerini onaylayabilecek.
Taahhütname onayı için şu adımlar izlenecek:
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine giriş yaparak yerleştirme durumlarını ve kendilerine tahsis edilen yurt bilgilerini öğrenebilecek.
KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İlk kayıt ücreti, güvence bedeli ve yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretinden oluşuyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişiklik gösterebilir.
Yurt kayıt ücretleri, Ziraat Bankasının KYK ödeme ekranı üzerinden yatırılabiliyor. Ödemesini tamamlayan öğrencilerin e-Devlet'teki taahhütnameyi de onaylaması gerekiyor.