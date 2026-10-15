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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:29

KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır? KYK ek yurt sonuçları belli oldu!

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt süreci başladı. Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin, yurt haklarını kaybetmemek için kayıt ücretlerini yatırıp taahhütname onaylarını tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır?

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KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır? KYK ek yurt sonuçları belli oldu!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt yerleştirme sonuçlarını 14 Ekim'de erişime açtı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, kendilerine çıkan yurtları öğrenerek kayıt işlemlerine yöneldi. GSB tarafından belirlenen kayıt süresinin sonuna gelinirken e-Devlet üzerinden yapılacak taahhütname onayına ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

KYK EK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK ek yurt kayıtları 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.00'te sona eriyor. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin bu saate kadar ilk kayıt ücretini ödemesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılıyor.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlamak için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. İlk kayıt ücretini yatıran öğrenciler, turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetine giriş yaparak taahhütnamelerini onaylayabilecek.

Taahhütname onayı için şu adımlar izlenecek:

  • e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılacak.
  • Arama bölümünden "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmeti açılacak.
  • Ekranda yer alan yurt bilgileri ve taahhütname metni incelenecek.
  • Gerekli onay verilerek kayıt işlemi tamamlanacak.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026 KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmetine giriş yaparak yerleştirme durumlarını ve kendilerine tahsis edilen yurt bilgilerini öğrenebilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK EK YURT İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İlk kayıt ücreti, güvence bedeli ve yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretinden oluşuyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişiklik gösterebilir.

Yurt kayıt ücretleri, Ziraat Bankasının KYK ödeme ekranı üzerinden yatırılabiliyor. Ödemesini tamamlayan öğrencilerin e-Devlet'teki taahhütnameyi de onaylaması gerekiyor.

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KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır? KYK ek yurt sonuçları belli oldu!
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