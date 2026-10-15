KYK ek yurt kayıtları ne zaman bitiyor, taahhütname nasıl onaylanır? KYK ek yurt sonuçları belli oldu!

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini yatırması gerekiyor. İlk kayıt ücreti, güvence bedeli ve yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretinden oluşuyor. Ödenecek tutar, öğrencinin yerleştirildiği yurda göre değişiklik gösterebilir.

Yurt kayıt ücretleri, Ziraat Bankasının KYK ödeme ekranı üzerinden yatırılabiliyor. Ödemesini tamamlayan öğrencilerin e-Devlet'teki taahhütnameyi de onaylaması gerekiyor.