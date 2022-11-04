Uzun zamandır öğrenci ve mezunlar tarafından merak edilen KYK öğrenim kredisi geri ödeme faizlerinin silinmesi konusu ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinin yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Buna göre öğrenim kredisi alan öğrenciler ödemelerinde yalnızca ödenen tutarı geri ödeyecek. Bu gelişmeyle birlikte kredi borcunu faiziyle ödeyenler, KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi? merak ederek KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.
Borçlu borcunu erteleme isteğinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.
Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizsiz ödenmesinin yasalaşması sonrasında söz konusu borcu faiziyle birlikte ödeyen pek çok mezun ödedikleri faiz tutarının geri ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.