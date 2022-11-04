Uzun zamandır öğrenci ve mezunlar tarafından merak edilen KYK öğrenim kredisi geri ödeme faizlerinin silinmesi konusu ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinin yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Buna göre öğrenim kredisi alan öğrenciler ödemelerinde yalnızca ödenen tutarı geri ödeyecek. Bu gelişmeyle birlikte kredi borcunu faiziyle ödeyenler, KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi? merak ederek KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | KYK KREDİ FAİZLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;