Haberler Yaşam Haberleri KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 20:35 Son Güncelleme: 4.11.2022 20:35

KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi?

Ekonomiye ilişkin torba yasa kanun teklifi yasalaştı. Böylelikle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere ödenen kredi tutarının gecikme faizleri alınmayarak sadece ödenen tutarın geri ödenmesi istenecek. Bu son dakika gelişmesi sonrasında KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi? merak edenler “KYK kredi faizleri geri ödenecek mi?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi?

Uzun zamandır öğrenci ve mezunlar tarafından merak edilen KYK öğrenim kredisi geri ödeme faizlerinin silinmesi konusu ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinin yasalaşmasıyla resmiyet kazandı. Buna göre öğrenim kredisi alan öğrenciler ödemelerinde yalnızca ödenen tutarı geri ödeyecek. Bu gelişmeyle birlikte kredi borcunu faiziyle ödeyenler, KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi? merak ederek KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | KYK KREDİ FAİZLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.



Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.



Borçlu borcunu erteleme isteğinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak.



Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.



KYK KREDİ BORCUNU ÖDEYENLERE FAİZLER GERİ VERİLECEK Mİ?

KYK öğrenim kredisi borçlarının faizsiz ödenmesinin yasalaşması sonrasında söz konusu borcu faiziyle birlikte ödeyen pek çok mezun ödedikleri faiz tutarının geri ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.



Bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı, bir gelişme olması halinde sabah.com.tr üzerinden tüm detayları öğrenebileceksiniz.

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KYK kredi faizleri geri ödenecek mi? KYK kredi borcunu ödeyenlere faizler geri verilecek mi?
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