KYK yurdunda öğrencinin bıçaklandığı iddiasına valilikten yalanlama

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu haberler tamamen asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Vatandaşlarımızın, resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

KYK Genel Müdürlüğü de şu açıklamayı yaptı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet" iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.