Lacivert ‘Fenomen’ dosyasıyla raflarda

Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlanan yaşam kültürü dergisi Lacivert, bu ay 'Fenomen' dosyasıyla okurlarının karşısına çıktı. Dergide, internet ve sosyal medya fenomenlerinin dünyasının enine boyuna tartışıldığı röportaj ve söyleşiler yer alıyor. Dergide, gazeteci Yüksel Aytuğ ile yapılan "Bu ülkede fenomenliğin mafyasını da türettik" başlıklı röportajın yanı sıra Abdurrahman Uzun, Mehmet Şentürk ve Ömer Faruk Övenç gibi isimlerle fenomenlerin siyasi süreçlere etkileri, dezenformasyonu ve trol hesaplara karşı alınabilecek önlemlerin anlatıldığı "Sosyal medyanın eşik bekçileri: Fenomenler" başlıklı bir söyleşiye de yer veriliyor. Ayrıca dosyada sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimlerle fenomenliğin ne olduğu, fenomensiz sosyal medyanın nasıl bir yer olacağı gibi konular, "Fenomenlerin sanal dünyası: Her şey mümkün ve her derde çare var" başlığı altında ele alınıyor.