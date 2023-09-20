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Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:07

Laf atma kavgası ölümle sonuçlandı

Ankara’da arkadaşları ile gezmeye çıkan Yunus Emre Sinir, E.Y.’nin laf atması ile tartışma kavgaya dönüştü. E.Y. yanında taşıdığı bıçak ile Yunus Emre Sinir’i yaraladı. Hastaneye kaldırılan Sinir, hayatını kaybederken olay yerinden kaçan  E.Y.  ve arkadaşları kişilerden bıçak zoruyla motorsiklet ve telefon gasp ettikleri ortaya çıktı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu cinayet zanlısı E.Y. ile birlikte gasp olayına karışan M.Ö. ile SSÇ B.L. yakalayarak gözatına alındı. Adliyeye sevk edilen E.Y. ile M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Laf atma kavgası ölümle sonuçlandı

Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde akşam saatlerinde Yunus Emre Sinir'in M.Ç. ve S.Ö. isimli arkadaşları ile gezdiği esnada E.Y.'nin laf atması sonucunda tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.Y.'nin üzerinde bulunan bıçak ile Yunus Emre Sinir'i yaraladıktan sonra kaçtı. hastaneye kaldırılan Sinir'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada saklanabileceklerinin değerlendirildiği 27 adres belirlendi. Yapılan çalışma neticesinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Direkli Sokak üzerinde E.Y. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanmış, şüpheli şahıslardan SSÇ B.L. isimli şüpheli ise ikamet adresi önünde
yakalandı.

MOTOSİKLETİ GASP ETTİLER

Şüpheli E.Y.nin yapılan üst aramasında 2 tablet halinde uyuşturucu hap, M.Ö.' den ise 2 tablet halinde uyuşturucu hap ve 1 adet kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi. Olaya karışan şüphelilerin yakalanması ile birlikte şüphelilerin; bıçak göstererek B.E. isimli kişinin kullandığı motosikleti gasp ettiklerini, M.A. isimli kişinin de kesici aletle yaralayarak cep telefonunu ve parasını gasp ederek kaçtıkları tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara emniyetteki İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden SSÇ. B.L. çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol ile serbest bırakılırken, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. 'Kasten Öldürme' olayından Adli Kontrol alırken, karışmış olduğu yağma suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheli E.Y. ise karışmış olduğu Kasten Öldürme ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Laf atma kavgası ölümle sonuçlandı
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