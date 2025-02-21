Lapa lapa kar

Yurt genelinde karlı havanın etkisi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi. Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul için 3 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Acar, kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde de yoğun olacağını vurguladı.

DOĞU ANADOLU -15'İ GÖRECEK

Doğu kesimlerde, Sivas'ın doğusundan başlayarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını aktaran Acar, "Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

KARLA KAPLI YOLLAR AÇILIYOR

Iğdır'ın bazı noktalarında kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Pamuk Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle bazı TIR'lar yoldan çıktı. Karayolları ekiplerince iş makineleri desteğiyle araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 76 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle Çelikhan ilçesinde 7, Kahta'da 2, Sincik'te 16 köy ile ilçelere bağlı 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.