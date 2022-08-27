Lara bir ayda 500 km yüzdü

Muğla'dakiDeniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak Antalya'dan denize salıverilen 30 yaşındaki "Lara" isimli caretta caretta, bir ayda 500 kilometre yüzdü. 1.5 yıl süren tedavisinin ardından 20 Temmuz'da Antalya'dan denize bırakılan "Lara", Akdeniz'in sıcak sularında yaşamını sürdürüyor DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, şu ana kadar 50 caretta carettaya uydu takip cihazı takıldığını, "Lara"nın da aralarında olduğu 15'inin aktif olarak izlendiğini söyledi. Kaska, uydudan çip ile izleme aşamasında deniz kaplumbağalarının nerelerde beslendiği, beslenme alanlarına nasıl gittikleri, nasıl bir göç yolu izledikleri ve göç sırasındaki davranışlarına ilişkin sorulara cevap aradıklarını anlattı. AA