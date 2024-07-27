Lara sahilinde kamusal alanları işgal eden karavanlar tahliye edildi

Türkiye'nin en güzel kumsalına sahip Lara Plajları 40 karavan tarafından işgal edildi. Bu duruma en çok hukukçular ve çevreye duyarlı avukatlar tepki gösterdi. Gelişmelerin ardından zabıta ekipleri 40 karavanı bölgeyi terk etmeleri için yazılı olarak uyarı verdi. Hiç birini yazılı tebligata aldırış etmemesi karavanlar kaldırıldı. Sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

TEPKİ ALIYORLARDI

Antalyalıların tepkisi üzerine zabıta alarma geçti. Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ekiplerimiz tarafından ön denetim, keşif ve tespitler yapıldı. Yetki alanımızda olan alanlarda uyarılarımızı karavan sahiplerine yaptık. Uyarılarımıza uymayan karavanlar çekici ile belediyemizin otoparkına çekildi. Buraya çektiğimiz karavanların güvenliğini sağlıyor, kameralı ortamda mühürleyerek kapatıyoruz" dedi.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Amiri Sönmez, UKOME kararları doğrultusunda denetimlerin süreceğini belirterek, "Tahliye edilen karavanların UKOME kararlarına uygun alanlara taşınmasını istiyoruz. Karavan sahiplerine Büyükşehir Belediyemizin Konyaaltı'nda yapmış olduğu Karavan Parkıda tavsiye ediyoruz. Burada elektrik, su ve güvenlikli çok güzel bir alan oluşturuldu" diye konuştu.