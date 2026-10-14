Lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 05.00 sıralarında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren Goodyear Adapazarı Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışan 33 yaşındaki Erkan Kundo, mekanik bir arızaya müdahale ettiği sırada başını makineye sıkıştırdı. Feci kazanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, makineye başı sıkışan Erkan Kundo'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kundo'nun cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı.



FABRİKADA ÜRETİME ARA VERİLDİ

Ölümlü iş kazasının ardından Goodyear Adapazarı fabrikasında üretime ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.