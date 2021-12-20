Lastik Tarihi Nerede Yazar? Lastik Üretim Tarihi Nasıl Anlaşılır?

Lastik üretim tarihinin nerede yazdığı sorusu akla üretim tarihinin önemli olup olmadığı konusunu da getirir. Lastik doğru koşullarda saklandığı ve doğru kullanıldığı sürece yaklaşık 10 yıl kadar ömrü vardır. Eğer lastikler üretim tarihinden itibaren 10 yılı doldurmuşsa yenileri ile değiştirilmelidir. Göze çarpan herhangi bir şekil bozukluğu ya da hasar olmaması veya diş dibi derinliği sürüş için yeterli gözükmesi dikkate alınmamalıdır. Lastik üretim tarihinin nasıl anlaşıldığını merak edenler için cevap yazımızda.

Lastik Üretim Tarihi Nerede Yazar?

Lastik tarihini öğrenmek için yapmanız gereken lastiğin yan tarafında yani yanağında DOT ile başlayan koda bakmak. Bu kodun son 4 hanesi lastik tarihini göstermektedir. Üretim tarihi 4 rakamdan oluşur. İlk iki rakam üretim haftasını gösterirken son iki rakamı üretim yapılan yılı göstermektedir.

Örneğin "1319" sayısı ile biten DOT kodu lastiğin 2019 yılının 13. Haftasında imal edildiğinin işaret eder. Ülkemizdeki yoğun kullanım dikkate alındığı zaman lastiklerin 3 ila 5 yıl aralığında kullanıldığı gözlemlenebilir. Bu sebeple uzmanlar, lastik satın alırken üretim tarihi 5 yıldan daha eski olan lastiklerin alınmaması gerektiğini vurgular.

Lastikler Nasıl Saklanmalıdır?

Lastik ömründe önemli olan etmenlerden biri de lastiklerin saklama koşulladır. Peki, lastikler güvenli olarak nasıl saklanır? Lastiklerinizi depolamadan önce yapmanız gereken ilk işlem onları temizlemektir. Lastikleri sakladığınız ortamın kuru, serin ve güneşten uzak olmasına dikkat etmeniz gerekir. Lastiklerinizi plastik bir torbada yatay ya da dikey olarak saklayın. Bu torbanın hava geçirmez olmasına dikkat edin. Son olarak, lastiklerinizi ozon, çözücü, yağlar ve yakıtlar gibi kimyasallardan uzak tutmaya özen gösterin.