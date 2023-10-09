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Giriş Tarihi: 9.10.2023 14:58 Son Güncelleme: 9.10.2023 15:05

Lastik toka zannederek eline aldığı denizanasının gazabına uğradı

Almanya’da yaşan ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçi Hatice-Necati Öztürk çifti, tatil için gittikleri Mersin’de denizanası kabusu yaşadı. Hatice Öztürk denizde yüzdükleri sırada gördüğü lastik saç tokasını eşinden almasını istedi. Eline aldığı şey toka değil denizanası çıkınca Necati Öztürk kâbusu yaşadı. Koluna dolanan denizanasını tekrar denize fırlatan Necati Öztürk; “Eşimin yüzünden hayatımda ilk defa denizanası tarafından ısırıldım. Beni nasıl çarptıysa sakallarım dikleşti. 3 günde ancak kendime gelebildim” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Lastik toka zannederek eline aldığı denizanasının gazabına uğradı

Almanya'dan yıllık izinlerini geçirmek için Kayseri'ye gelen Hatice (62) ve Necati Öztürk (77) çifti, tatil için Mersin'in Erdemli İlçesi'ne gitti. Birlikte denize giren çiftin lastik saç tokasına benzettikleri denizanası kâbusları oldu.

TOKA SANDILAR DENİZANASI ÇIKTI

Denizde yüzdükleri sırada bacağına bir şeyin değdiğini belirten Necati Öztürk; "Cennet vatanımızın güzelliklerini yaşayalım diye yıllık iznimizde ülkemize geldik. Kayseri'den tatil için geldiğimiz Mersin'de eşimle birlikte sık sık denize giriyorduk. O gün deniz biraz dalgalıydı. Bacağıma bir şey değdiğini fark ettim. Eşim bunun lastik saç tokası olduğunu, denize giren kızlardan birinin düşürmüş olabileceğini söyleyerek benden almamı istedi. Bende ne olduğunu anlamadığım şeyi elime aldım. Meğer denizanasıymış" dedi.

"NASIL ÇARPTIYSA SAKALLARIM DİKLEŞTİ"

Denizanasını eline almasıyla birlikte kolunu dolandığını ve kendisini sokmasıyla birlikte çarpıldığını belirten Necati Öztürk;"O an neye uğradığımı şaşırdım. Bütün tüylerim diken gibi oldu. Hatta sakallarımın bile dikleştiğini fark ettim. O acıyla denizanasını tekrar denize fırlattım. Acılar içinde kendimi kıyıya attım. Eşimin yüzünden denizanası tarafından ısırıldım. Hemen koluma kum sürdüm. Vücudum aynı kızamık olan çocukların cildi gibi oldu. 3 gün boyunca tatilim zehir oldu" diye konuştu.

EŞİM 3 GÜN PERİŞAN OLDU

Denizde gördüğü şeyin lastik saç tokası olduğunu zanneden Hatice Öztürk ise; "Eşimin hemen yanında bir şey vardı. Ben bunun denize giren kızların lastik saç tokası sandım. Eşime tokayı almasını söyledim. Düşüren kişiye bulursak veririz diye düşündüm. Ancak eşimin eline almasıyla birlikte koluna dolandı. Meğer denizanasıymış. Eşim bağırarak denizanasını tekrar denize fırlattı. Saçı sakalı dik dik oldu. Cildinde kızarıklıklar oluştu. Eşim 3 gün perişan oldu" dedi.

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Lastik toka zannederek eline aldığı denizanasının gazabına uğradı
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