Lastik üretim yılı nerede yazar ? Lastik üretim yılı önemli mi ?

Araç bakımı hem zorlu hem de masraflı. Bunların yanında sizin de bakıma götürdüğünüz yerler dışında dikkat etmeniz gereken noktalar bulunmaktadır. İşte, lastik üretim yılını bilmek burada önem kazanmaktadır. Lastiklerinizin yaşı önemlidir çünkü Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin lastikler konusunda belirlediği standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar kapsamında öğreneceğiniz bilgilerle lastiğinizin nerede imal edildiği, hangi firmanın imal ettiğini ve diğer önemli bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda üretim tarihi ve lastiğin üzerinde bulunan DOT kodu ile lastiğinizin geçtiği üretici testlerine de ulaşabilirsiniz. Lastik üretim yılının önemi ve nerede yazdığı ile ilgili detaylara geçebiliriz.

Lastik üretim yılı nerede yazar ?

Lastik üretim tarihi lastiğinizin dış lastiğinin üzerinde bulunan rakamlardır. 4 rakamdan oluşur. Lastiğin dış kısmında yazan bu 4 rakamdan ilk 2 rakam üretildiği haftayı, son 2 rakam ise üretildiği yılı gösterir. Lastiklerin üretim tarihini anlatan bu 4 rakam dış lastiğin üzerinde diğer bilgilerin yanında ama sıranın en sonunda yer almaktadır.

Lastik üretim yılı önemli mi ?

Özellikle bu konuda çok dikkatli olmanız gerekmektedir çünkü lastiklerin üretim tarihi son kullanma tarihini de anlatmaktadır. Lastiklerin teknik olarak belli bir kullanım süresi vardır ve bu kullanım süresine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Lastiklerin kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır. Tabi bu üretim tarihinden itibaren özellikle dikkat edilmesi gereken bakım koşullarına da uyulması gerekmektedir. Nem, ısı, bakım gibi konular tam sağlanamadığında ve kullanım şekline bağlı olarak bu kullanım süresi kısalmaktadır. Her ne kadar kullanım süresine bağlı olarak süre değişse de üretim yılı lastikler için çok önemlidir.

Özellikle üretim tarihine bu konu yüzünden çok dikkat edilmelidir ki hem kalite hem de güvenlik aksaması yaşanmamalı. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kampanyalara kanılmaması gerektiğidir. Özellikle üretim tarihinden itibaren belli bir süre geçen lastikler hem daha uygun fiyata satılmaya çalışılmaktadır hem de bu durum güvenliği ve bakımı aksatmaktadır.