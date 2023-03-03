Latif Şimşek’i darp eden Emrah Topal 11 ay hapis cezası aldı

6 Ağustos 2022'de özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli programda Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olmuştu. Program sırasında ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Diğer konuklar tarafları sakinleştirmeye çalışmış bu sırada Emrah Topal, Latif Şimşek'e yumruk ve tokat atmak suretiyle darp etmişti. Topal'ın darp sırasında ağır küfürler ettiği anlaşılmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz celse ''Gündeme Dair'' programın moderatörü Pınar Işık Ardor tanıklık yapmıştı. Ardor program sırasında gerginlik yaşandığını ve seslerin yükseldiğini belirterek ''Latif ve Cemal tartışmaya başladı. Cemal bir anda yayın esnasında ayağa kalktı ve Latif'in koltuğuna doğru yürüdü ''Terbiyesizlik yapma'' dediğini anlatmıştı. Duruşma savcısı, sanık Emrah Topal'ın olay günü Latif Şimşek'e yumruk atarak yaraladığı, küfür ettiği gerekçesiyle 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçundan 7 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmasını tehdit suçundan ise beraatını talep etmişti.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Emrah Topal'ın avukatı, müvekkilini olayla bir ilgisi olmadığını tartışma üzerine stüdyoya geldiğini ve kavgayı ayrıma amaçlı Latif Şimşek'İ çekerek yerine oturttuğunu belirterek ''Müşteki Latif Şimşek'in ''Sen kimsin'' şeklinde sözler söylemesi üzerine Topal, üzerine atılı eylemi işlemiştir. Beraatını talep ediyoruz'' dedi.

11 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, kararını açıkladı. Sanık Emrah Topal'ın kasten yaralama suçundan 6 ay hapis cezasına ve hakaret suçundan 5 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, toplam 11 ay ceza alan sanığın cezasını ertelemeyerek hükmün açıklanmasına karar verdi.