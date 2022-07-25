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Giriş Tarihi: 25.7.2022 00:25 Son Güncelleme: 25.7.2022 00:25

Lazanya tarifi: MasterChef Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

2022 MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Lazanya hazırlanması istendi. Ekranlarda yapılışını görenler ise evde kendileri de hazırlamak isteyerek Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Lazanya tarifi: MasterChef Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Lazanya tarifi, MasterChef 2022 son bölümde yarışmacılar tarafından hazırlanması sonrasında merak konusu olarak izleyenler tarafından Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

LAZANYA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Lazanya tarifi ve malzeme detayları şöyle;

LAZANYA MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 paket lazanya (haşlanmayan çeşidi)
  • 400 gram kıyma, 2 adet soğan
  • 1 adet havuç, 4-5 adet sarmısak
  • 4 adet domates, zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber, çok az şeker

Beşamel sos için:

  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 -3 çorba kaşığı un, yarım litre süt
  • Yarım su bardağı rendelenmiş
  • Kaşar peyniri, tuz, karabiber

LAZANYA NASIL YAPILIR?

  1. Soğan, sarımsak, havuç ve domatesi mikserde çekin.
  2. Hafif zeytinyağında sebzeleri soteleyin.
  3. Daha sonra içine kıymayı ekleyip, tuz ve şekeri katın.
  4. Bu şekilde 10-15 dakika daha pişirin.
  5. Bu arada beşamel sosu yapın.
  6. Bunun için, tereyağında unu kavurup, üzerine sütü ekleyin.
  7. Karıştırarak, boza kıvamı alana dek pişirin.
  8. Tuz ve karabiber katın.
  9. Ocaktan alınca, üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırın.
  10. Cam bir kalıba lazanya karelerini döşeyin.
  11. Üzerine beşamel sosu gezdirip, kıymalı sos koyun.
  12. Tekrar lazanya yapraklarıyla kapatın.
  13. Üzerine beşamel sos gezdirip, kıymalı harcı yayın.
  14. Yeniden lazanya yaprakları kapatıp, en üste de beşamel sos gezdirin.
  15. Dilerseniz en üste de rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
  16. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, lazanyanın üzeri kızarana dek pişirin.
  17. Sıcak servis yapın.

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Lazanya tarifi: MasterChef Lazanya nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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