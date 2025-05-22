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Giriş Tarihi: 22.5.2025 22:00

Lazer tutma kavgasında 2 kişi yaralanmıştı: 1 kişi tutuklandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lazer tutma kavgasında 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Muhammed D. tutuklanırken, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Lazer tutma kavgasında 2 kişi yaralanmıştı: 1 kişi tutuklandı!

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Hasan T. (16) ve arkadaşı Ahmet Akif B. (15), kız arkadaşlarıyla birlikte parkta oturdukları sırada kendilerine Muhammed D. ve Ramazan Y. tarafından lazer ışığı tutuldu.

Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan Hasan T. ve arkadaşı Ahmet Akif B., kendilerine lazer ışığı tutan kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hasan T. ve Ahmet Akif B., bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinde kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Muhammed D. ve Ramazan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Muhammed D. tutuklanırken, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Lazer tutma kavgasında 2 kişi yaralanmıştı: 1 kişi tutuklandı!
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