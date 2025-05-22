Lazer tutma kavgasında 2 kişi yaralanmıştı: 1 kişi tutuklandı!

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Hasan T. (16) ve arkadaşı Ahmet Akif B. (15), kız arkadaşlarıyla birlikte parkta oturdukları sırada kendilerine Muhammed D. ve Ramazan Y. tarafından lazer ışığı tutuldu.