‘Lazkopter’ restoran

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde restoran işleten Sedat Şimşek'in restoranın önündeki seyir terasına yaptığı helikopter görünümündeki ahşap yapı ilgi odağı oldu. Üç ayda tamamladığı yapının ismini ise 'Lazkopter' koyan Şimşek, "Değişik bir şey yapmak istedim. Rizeliye imkânsız yoktur diyerek dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim dedim ve indirdim. Lazkopteri bu şekilde ortaya çıkardım" dedi. Sosyal medyada güzel tepkiler aldığını dile getiren Şimşek, "Şu ana kadar harika tepkiler aldık" dedi.