Lekeleri çıkarmak için sıcak mı soğuk su mu kullanmalı? Herkes bu hatayı yapıyor

Ancak burada kumaşın türü büyük önem taşıyor. Bazı giysiler sıcak su nedeniyle çekebilir veya renklerini kaybedebilir. Bu nedenle yıkama öncesinde kıyafetin etiketindeki bakım talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Kumaşın sıcak suya uygun olup olmadığı bilinmiyorsa ılık su daha güvenli bir tercih olabiliyor.