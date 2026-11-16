Lekeleri çıkarmak için sıcak mı soğuk su mu kullanmalı? Herkes bu hatayı yapıyor

LEKELERİ ÇIKARIRKEN SICAK SU MU SOĞUK SU MU KULLANILMALI?
Çamaşırlardaki lekeleri temizlerken ilk tercih edilmesi gereken yöntem, çoğu durumda soğuk suyla müdahale etmek. Soğuk su, lekenin kumaşın üzerine kalıcı şekilde yerleşmesi riskini azaltırken farklı kumaş türleri açısından da daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Lekenin büyüklüğüne göre temiz beyaz bir bez veya kağıt havlu soğuk suyla nemlendirilerek kirli bölgeye hafifçe bastırılabiliyor. Mümkünse kumaşın lekeli kısmı ters çevrilerek soğuk akan suyun altında durulanabiliyor.
YAĞ LEKELERİNDE SICAK SU DAHA ETKİLİ OLABİLİYOR
Her leke için soğuk su kullanmak gerekmiyor. Özellikle yağlı yiyeceklerden kaynaklanan lekelerde ılık veya sıcak su daha etkili olabiliyor.
Ancak burada kumaşın türü büyük önem taşıyor. Bazı giysiler sıcak su nedeniyle çekebilir veya renklerini kaybedebilir. Bu nedenle yıkama öncesinde kıyafetin etiketindeki bakım talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Kumaşın sıcak suya uygun olup olmadığı bilinmiyorsa ılık su daha güvenli bir tercih olabiliyor.
KIYAFETLERDEKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN BU ADIMLARI UYGULAYIN
1. Lekeye hızlı müdahale edin
Kıyafete dökülen yiyecek veya içecek kalıntıları mümkün olduğunca kısa sürede uzaklaştırılmalı. Katı parçalar kaşık gibi bir malzeme yardımıyla kumaşa zarar vermeden alınabilir. Bu sırada lekeyi ovalamaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü sert hareketler kirin kumaşın daha derinlerine işlemesine neden olabiliyor.
2. Lekenin türüne uygun su kullanın
Protein içeren lekelerde soğuk suyla durulama yapılması öneriliyor. Yağ lekelerinde ise kumaşın bakım talimatları dikkate alınarak ılık veya sıcak su tercih edilebiliyor.
3. Yıkamadan önce lekeye müdahale edin
Lekeli bölgeye leke çıkarıcı veya çamaşır deterjanı uygulanabiliyor. Ürün, yumuşak kıllı bir fırça ya da parmaklarla nazikçe kumaşa yedirilebiliyor. Ardından yaklaşık 10-15 dakika beklenerek ürünün leke üzerinde etki göstermesi sağlanıyor.
4. Kıyafeti doğru sıcaklıkta yıkayın
Ön işlemden geçirilen giysi, benzer renk ve kumaş özelliklerine sahip çamaşırlarla birlikte yıkanmalı. Su sıcaklığı belirlenirken mutlaka kıyafetin etiketinde belirtilen talimatlara uyulmalı.
5. Kurutmadan önce lekeyi kontrol edin
Yıkama tamamlandıktan sonra kıyafet makineden çıkarılarak lekeli bölge yeniden incelenmeli. Leke hala görünüyorsa işlem tekrarlanmalı. Tamamen çıkmamış lekeli kıyafetlerin kurutma makinesine atılması önerilmiyor. Kurutucunun yüksek sıcaklığı lekenin kumaşa daha kalıcı şekilde yerleşmesine neden olabiliyor.