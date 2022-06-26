Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 3. sezonu başlama tarihi belli oldu mu?

İnternet ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, Leyla ile Mecnun yeni bölüm fragmanı dün Tv8 ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Mecnun'un Leyla'ya evlenme teklif ettiği görülürken, sezon finalinde kalp krizi geçiren Erdal Bakkal'ın ölmediği de görüldü. Öte yandan fragmanda İskender Baba'nın da öldüğü görülüyor. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?