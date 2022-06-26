Haberler Yaşam Haberleri Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 3. sezonu başlama tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:22

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 3. sezonu başlama tarihi belli oldu mu?

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 3. sezonu başlama tarihi belli oldu mu?

Exxen ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun bir süre önce sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, Leyla ile Mecnun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bilindiği üzere sevilen dizinin son bölümünde Erdal Bakkal kalp krizi geçirmişti. Yeni sezonda Erdal bakkalın olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Leyla ile Mecnun yeni sezon tarihi;

İnternet ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisi için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, Leyla ile Mecnun yeni bölüm fragmanı dün Tv8 ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Mecnun'un Leyla'ya evlenme teklif ettiği görülürken, sezon finalinde kalp krizi geçiren Erdal Bakkal'ın ölmediği de görüldü. Öte yandan fragmanda İskender Baba'nın da öldüğü görülüyor. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Leyla ile Mecnun yeni sezon fragmanı yayınlanırken, yeni bölümün ne zaman başlayacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi. Leyla ile Mecnun yakında Exxen ekranlarında yayında olacak.

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Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun 3. sezonu başlama tarihi belli oldu mu?
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