Leyla’yı öldüren katil tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün Leyla Örün (43) evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Suriye uyruklu zanlı Ahmet El Avvad'ı yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet El Avvad, "Leyla Örün'ün çantasındaki deste deste paraları görünce almak istedim. Ancak karşı koyması üzerine mutfaktan aldığım ekmek bıçağıyla boğazını kestim ve paraları alarak kaçtım. Bu cinayeti işlediğim için çok pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.