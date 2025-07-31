Lezzet buluşması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da ulusal medya temsilcileriyle buluşarak şehrin dönüşümü, kültürel mirası ve yaklaşan GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ni anlattı. Buluşmada Gaziantep'in yeni vizyonu, projeleri ve yerel kalkınma modeli masaya yatırıldı.

MEDYA BULUŞMASI

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İsa Tatlıcan da davetliler arasındaydı. Daha önce Gaziantep Valiliği görevini yürüten Gül, bu dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile uyumlu ve verimli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. "Gaziantep hem kadim tarihiyle hem de dinamik yerel yönetimiyle Türkiye'de örnek bir şehir haline geldi. Fatma Şahin'le birlikte birçok projeye imza attık. Bu şehir, her geçen gün kendini yenileyen, güzelleşen ve büyüyen bir merkez oldu" diyen Vali Gül, Gaziantep'te geçirdiği dönemin hem kendisi hem şehir için verimli geçtiğini ifade etti.

ŞEHRE EMEK VERDİK

Toplantıda söz alan Fatma Şahin ise İstanbul Valisi Davut Gül ile geçmişte yürüttükleri uyumlu çalışmalara atıfta bulunarak şunları söyledi: "Sayın Valimiz ile Gaziantep'te çok güzel bir mesai geçirdik. Şehre hizmet ederken kurumlar arası uyumun ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Biz bu şehre ilmek ilmek emek verdik. Her mahallesine dokunduk, her vatandaşın hayatına temas ettik." Konuşmasında Gaziantep'in büyüyen potansiyelinden, kültürel ve gastronomik zenginliğinden de bahseden Şahin, eylül ayında yapılacak GastroAntep Kültür Yolu Festivali'ne tüm medya mensuplarını davet etti.

GAZİANTEP MODELİ

2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi dalında dahil edilen Gaziantep'in bu alandaki istikrarlı çalışmaları, yerel üreticiden global şeflere kadar uzanan bir hikâyeyle aktarıldı. "GastroAntep artık sadece bir festival değil; şehrin ruhunu yansıtan, üreticisini destekleyen, esnafını canlandıran, turizmini büyüten bir kalkınma aracıdır" diyen Şahin, festivale dair detayları da paylaştı. Toplantıda; Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Sabun ve Pekmez Müzesi, Udma Peynir Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi gibi özgün temalara sahip müzelerin ziyaretçilerin ilgisini çektiği vurgulandı.

BELEDİYECİLİKTE GAZİANTEP MODELİ

Fatma Şahin, "Gaziantep Modeli" yerel yönetim anlayışına dikkat çekerek kadın kooperatiflerinden engelsiz yaşam projelerine, tarımsal destekten dijital dönüşüme kadar birçok projeyi paylaştı.