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Giriş Tarihi: 12.10.2026 16:25 Son Güncelleme: 12.10.2026 16:26

Adana Lezzet Festivali'nde hasat heyecanı: Dalından meyve topladılar

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Hacı Nuri Çomu Çiftliği'nde düzenlenen etkinliğe katılan ziyaretçiler, mandalina ve muz toplayarak tarımsal üretim süreçlerini yerinde deneyimledi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Lezzet Festivali’nde hasat heyecanı: Dalından meyve topladılar
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Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında, Sunar Yatırım'a ait NÇS Tarım bünyesindeki Hacı Nuri Çomu Çiftliği'nde ağırlanan ziyaretçilere tarımsal üretim ve hasat süreci hakkında bilgiler verildi. Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın da katıldığı etkinlikte ziyaretçiler, mandalina ve muz hasadını deneyimleyerek tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemledi

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Etkinlikte konuşan NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, 2006 yılında Hacı Nuri Çomu tarafından Sunar Yatırım bünyesinde kurulan şirketin tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Çomu, ziyaretçileri hasat sürecini yerinde görmeleri ve üretim aşamalarını yakından tanımaları için çiftlikte ağırladıklarını belirtti.

Sunar Yatırım Stratejik Pazarlama Direktörü Burcu Özaslan ise etkinliğin Çukurova'nın tarımsal değerlerine sahip çıkmak ve şirketin toprakla olan köklü bağını vurgulamak açısından önem taşıdığını ifade etti. Sunar Yatırım'ın tarım ve sanayi alanındaki faaliyetlerine değinen Özaslan, şirketin uzun yıllardır bahçecilik yaptığını ve bu alanda ihracat gerçekleştirdiğini belirterek tarımın ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekti.

#ADANA
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