Lezzetin başkenti ‘ünvan’ bekliyor

ADANA'DA, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtıldı. Adana Valiliği himayesinde Adana Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, şeflerin hazırladıkları yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Vali Yavuz Selim Köşger, "Türk Mutfağı Haftası'na Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan önderlik ediyorlar. Türk mutfağının dünyada hak ettiği yeri alması için özel bir gayret gösteriyorlar. Türk kahvaltısının tanınmasıyla ilgili özel bir gayret gösteriyorlar. Bu da çok önemli. Dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir mutfak kültürümüz var. Bu noktada da bu tür etkinlikler buna katkı sağlayacak. Adana denince akıllara lezzet gelir. GAdana, bu noktada hak ettiği UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri unvanını inşallah bu yıl alacak" dedi.