Lezzetin diyarında gastronomi festivali

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Festivalimizi her geçen yıl daha zengin ve ilginç içeriklerle donatarak ağırlamayı hedeflediğimiz 1.5 milyon ziyaretçimizin hafızasında yer edinmek istiyoruz. Bu festivalle ilimiz ekonomisine de 3 milyar liralık bir katma değer sağlayacağımızı tahmin ediyoruz" dedi. Festivalin ateşinin yakılmasının ardından konuşma yapan Vali Köşger, "Adana Lezzet Festivali, sadece Adana'nın değil, bölgenin de gastronomi merkezi olması noktasında önemli bir işlev görüyor. İki hafta önce düzenlenen TEKNOFEST'te 1 milyon 100 bini aşkın misafirimiz olmuştu. Burada da 1 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Bizim iddiamız yeni bir turizm ve gastronomi destinasyonu oluşturmaktır" diye konuştu.