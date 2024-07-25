Lezzetli çayın sırrı: Mayıs ayı çayı

Türkiye'de 7'den 70'e hemen herkesin vazgeçilmez içeceği çayın Rize'ye gelişinin üzerinden 100 yıl geçti. 100'üncü yıldönümünü kutlayan Rize çayı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022'de coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. SABAH, bir asrı geride bırakan çayın en güzel nasıl demleneceğini ve sunulacağını 2018 Türkiye Çay, Dem ve Sunum 1'incisi Gülhanım Delihasan'dan dinledi. DEMLEMEDEN ÖNCE YIKAMAYIN2018 Türkiye Çay Demleme ve Sunum Yarışması şampiyonu Delihasan'a göre lezzetli bir çay demlemenin sırrı şöyle:En iyi çay, ilk hasat olan mayıs ayı çayıyla yapılıyor.Çeşme yerine damacana suyu kullanın.Çayı demlemeden önce yıkamayın.Çay, sudan sonra en çok tükettiğimiz içecek haline geldi. Kimileri ince belli bardağında tavşan kanı çayına bol şeker atarak içer, kimileri de kıtlama şekerle birlikte çayını içer. "Çayın gerçek tadı şekersiz alınır" deyip şekersiz içenler de vardır. Türkiye çay kültürüyle 19. yy'da tanışmış olsa da sohbetlerimizin eşlikçisi, kahvaltılarımızın başrolü haline geldi. Hoca Ahmet Yesevi, komşusunun evinde içtiği çayın yorgunluğu aldığını söylediği ve "Hastalarınıza bundan içirin ki şifa bulsunlar" diye dua ettiği birçok kaynakta yer alıyor.