Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) hazırladığı yeni çalışma materyalleri yayımlandı. 2027 LGS öncesinde adayların soru tiplerini tanıması ve sınav çalışmalarını planlaması amacıyla hazırlanan kitapçıklarda farklı derslerden örnekler bulunuyor. Öğrenciler, LGS örnek sorular ve bunlara ait video çözümlerine MEBİ platformu üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını sürdürebilecek.
2027 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için MEB tarafından hazırlanan ilk örnek soru kitapçıkları ve video çözümleri MEBİ platformunda yayımlandı. Öğrenciler, güncel soru tiplerini içeren bu kaynaklara çevrim içi ulaşabiliyor veya PDF olarak indirerek sınav çalışmalarında kullanabiliyor.
LGS Kapsamındaki Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular, Yayımlandı 📌 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak merkezî sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, “MEBİ” platformu üzerinden yayımlandı. 📌 Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen ve 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanan örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlayacak. 📌 Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. 👉🏻 https://t.co/cJSo4QZemX— T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) November 26, 2026
Örnek soru kitapçıkları hem internet üzerinden incelenebiliyor hem de PDF olarak indirilebiliyor. Böylece öğrenciler, soruları çözerek sınava hazırlık düzeylerini ölçebiliyor ve eksik oldukları konuları belirleyebiliyor.
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Örnek soru kitapçıkları, 8. sınıf ders programları ve müfredatta yer alan kazanımlar dikkate alınarak oluşturuldu. Sorularla öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, çıkarım yapma ve problem çözme gibi becerilerinin ölçülmesi amaçlandı.
Hazırlanan soruların "MEBİ" üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân tanıyor.
MEB LGS ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!