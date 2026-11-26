KİTAPÇIKLARDA TOPLAM 45 SORU BULUNUYOR

Örnek soru kitapçıkları hem internet üzerinden incelenebiliyor hem de PDF olarak indirilebiliyor. Böylece öğrenciler, soruları çözerek sınava hazırlık düzeylerini ölçebiliyor ve eksik oldukları konuları belirleyebiliyor.

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.