LGS BAŞVURU KILAVUZU BURADA! MEB ile LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav tarihini Haziran ayı içinde olacak şekilde belirledi. Bu yıl da sınava girecek adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak için "LGS başvuruları başladı mı, kılavuz yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyordu. Merakla beklenen LGS başvuru kılavuzu 2025 yayınlandı. Kılavuzda, başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar, sınav tarihleri ve başvuru koşulları yer alıyor. Peki; LGS başvuru tarihleri ne zaman? İşte, detaylar.
2025 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI!
LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınavın başvuru tarihleri belli oldu.
Başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
Başvurular, okul müdürlüklerince 14 Nisan 2025 tarihine kadar onaylanacak.
Giriş belgeleri 4 Haziran tarihinde çıkarılacak.
Sınav içeriği ve süresi
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.