LGS birincisi, Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından merak ediliyor. Bu yıl LGS'de tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrencilerden en yüksek puanı alan isim LGS Türkiye birincisi oldu. Peki LGS birincisi kim oldu, LGS Türkiye birincisi kim ve hangi ilden? 2022 LGS'de kim birinci, tam puan alan var mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte konuya yönelik detaylar…
LGS kapsamındaki merkezi sınavda henüz birinci belli olmadı.
Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı, LGS'de bu yıl da Türkiye şampiyonu çıkarmayı başardı. Uyguladıkları özel uygulamalarla her yıl birinci çıkarmayı başardıklarını belirten okul müdürü Suat Çelik, "Dört yıldır üst üste LGS birincisi çıkarmak bizi mutlu ettiği gibi, bize sorumluluk da yüklüyor. Bir sonraki yıla daha fazla çalışma gayreti içine giriyoruz" dedi.
BAŞARININ SIRRI: PLANLI ÇALIŞMAK
LGS'de planlı çalışmanın başarıyı getirdiğine işarete eden Çelik, "Öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Gelecek yıl LGS Sınavı için çalışmalarımıza şimdiden başladık, kurslar açtık. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için kurslarımıza önem veriyoruz" şeklinde konuştu.
Aksaray'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevaplayan İbrahim Sesci 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı.
LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 öğrenciden birisi de Aksaray Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencisi İbrahim Sesci oldu. 90 soruluk sınavda 90 net yapan İbrahim 500 puanla hem kendisini hem de Aksaray'ı Türkiye birincisi yaptı.
"Bugün Aksaray için yine gurur verici, mutluluk verici bir gündeyiz" diyen Vali Aydoğdu, "Bugün sınav sonuçları açıklandı ve Aksaray birinciyi çıkarmış oldu. Türkiye genelinde İbrahim Sesci kardeşim birinci oldu. Aksaray ÖSYM verilerine göre 6.sıraya çıktı. Bugünde LGS sınavının sonuçlarına göre de Türkiye birincisini de çıkarmış oldu. Bu gurur öğretmenlerimizin, okul müdürümüzün, milli eğitim müdürümüzün en çokta anne ve babalarımızındır" dedi.
LGS Türkiye birincisi İbrahim de yaptığı açıklamada, "Bu 5 Temmuzda başlayan destekleme yetiştirme kursunda çalışmaya başladık. Öncelikle okul müdürüm Fatih Duman'a ve okul müdür yardımcısı Onur Gürdal'a ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok çalıştım. 1 senedir çalışıyordum. Okuldan geliyordum. Azcık oturup ders çalışıyordum. Sonra mola verip biraz daha çözebilirsem ders çalışıyordum. Sonra yatıyordum. Onlara da teşekkür ediyorum. Üstümde çok emekleri var. Şuan uzay mühendisliği düşünüyorum. Büyük ihtimalle Orta Doğu Teknik Üniversitesi hayalim" diye konuştu.
Bahçeşehir Kolejleri'nde Türkiye genelinde toplam 16 öğrencinin sınavda soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan almayı başardıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, bundan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.
Ülke genelinde ise 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı sınavda, toplam 193 öğrencinin tam puan aldığına değinen Dr. Aslan tercih dönemi için "Aileler geçen yıl alınan puanlarla bu yılki puanları karşılaştırmasın. Çünkü geçen yılki sınavın zorluk düzeyiyle bu yılki sınavın zorluk düzeyi çok farklı. Örneğin geçen yıla göre matematik soruları daha basitti. Türkçede ise ortalama düştü. Bu yıl Türkiye genelinde ortalamaların yükseldiği görülmekte" açıklamasını yaptı. Tercih heyecanının başladığı döneme girildiğini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Dr. Aslan, "Öğrencilerin genel yüzdelik dilimlerine bakarak tercih yapmalıdırlar. Velilerimiz geçen yıl alınan puanlarla bu yıl alınan puanları karşılaştırmaya kalkmasın. Aksi takdirde hataya düşebilirler" uyarısında bulundu.
Türkiye'de LGS'de tam puan alarak birinci olan öğrencilerden Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun hedeflerini açıkladı.
Bursa'da Nurhayat İnci Karasu ve Mehmet Emre Uzun, 5 Haziran Pazar günü yapılan LGS sınavında iki oturumda yöneltilen 90 soruyu da doğru cevaplayarak, 500 tam puan alarak Türkiye 1.'si oldu. Denemelerde yaklaşık 10 yanlışının çıktığını belirten Nurhayat İnci Karasu, "Ancak sınav ortamı çok farklıydı. Sınavın sonucunu öğrenince çok sevindim. Başarının sonucu stres yapmamaktır. İleride Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni istiyorum. Yazılım veya elektronik bölümünde okumak istiyorum. Liseye de burada devam edeceğim" dedi.
500 tam puan yapacağını sınavdan çıktığında tahmin ettiğini belirten Mehmet Emre Uzun ise, "Sınavım çok güzel geçmişti. İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum. Almanya'da okumak istiyorum. Almanya'da mühendislik eğitiminin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an liseyi İstanbul Erkek Lisesini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
5 Haziran 2022'de uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınav sonuçları ile birlikte 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu' da yayımlandı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü
Merkezi sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular; önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.