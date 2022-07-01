LGS'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda henüz birinci belli olmadı.

LGS BİRİNCİSİ BU YIL DA BAŞAKŞEHİR'DEN ÇIKTI!

Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'nda gelenek bozulmadı, LGS'de bu yıl da Türkiye şampiyonu çıkarmayı başardı. Uyguladıkları özel uygulamalarla her yıl birinci çıkarmayı başardıklarını belirten okul müdürü Suat Çelik, "Dört yıldır üst üste LGS birincisi çıkarmak bizi mutlu ettiği gibi, bize sorumluluk da yüklüyor. Bir sonraki yıla daha fazla çalışma gayreti içine giriyoruz" dedi.

BAŞARININ SIRRI: PLANLI ÇALIŞMAK

LGS'de planlı çalışmanın başarıyı getirdiğine işarete eden Çelik, "Öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Gelecek yıl LGS Sınavı için çalışmalarımıza şimdiden başladık, kurslar açtık. Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak için kurslarımıza önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

AKSARAYLI İBRAHİM, LGS TÜRKİYE BİRİNCİLERİ ARASINDA YER ALDI

Aksaray'da Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevaplayan İbrahim Sesci 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı.

LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 öğrenciden birisi de Aksaray Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencisi İbrahim Sesci oldu. 90 soruluk sınavda 90 net yapan İbrahim 500 puanla hem kendisini hem de Aksaray'ı Türkiye birincisi yaptı.

"Bugün Aksaray için yine gurur verici, mutluluk verici bir gündeyiz" diyen Vali Aydoğdu, "Bugün sınav sonuçları açıklandı ve Aksaray birinciyi çıkarmış oldu. Türkiye genelinde İbrahim Sesci kardeşim birinci oldu. Aksaray ÖSYM verilerine göre 6.sıraya çıktı. Bugünde LGS sınavının sonuçlarına göre de Türkiye birincisini de çıkarmış oldu. Bu gurur öğretmenlerimizin, okul müdürümüzün, milli eğitim müdürümüzün en çokta anne ve babalarımızındır" dedi.

LGS Türkiye birincisi İbrahim de yaptığı açıklamada, "Bu 5 Temmuzda başlayan destekleme yetiştirme kursunda çalışmaya başladık. Öncelikle okul müdürüm Fatih Duman'a ve okul müdür yardımcısı Onur Gürdal'a ve tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok çalıştım. 1 senedir çalışıyordum. Okuldan geliyordum. Azcık oturup ders çalışıyordum. Sonra mola verip biraz daha çözebilirsem ders çalışıyordum. Sonra yatıyordum. Onlara da teşekkür ediyorum. Üstümde çok emekleri var. Şuan uzay mühendisliği düşünüyorum. Büyük ihtimalle Orta Doğu Teknik Üniversitesi hayalim" diye konuştu.