LGS birincisi kim oldu? 2022 LGS’de kim birinci, tam puan alan var mı?

LGS birincisi, Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından merak ediliyor. Bu yıl LGS'de tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrencilerden en yüksek puanı alan isim LGS Türkiye birincisi oldu. Peki LGS birincisi kim oldu, LGS Türkiye birincisi kim ve hangi ilden? 2022 LGS'de kim birinci, tam puan alan var mı?

LGS BİRİNCİSİ KİM?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

İşte konuya yönelik detaylar…