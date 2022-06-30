LGS birincisi kim oldu? 2022 LGS’de kim birinci, tam puan alan var mı?

LGS birincisi, Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından merak ediliyor. Bu yıl LGS'de tam puan alan öğrenciler, LGS Türkiye birinciliğini paylaşıyor. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrencilerden en yüksek puanı alan isim LGS Türkiye birincisi oldu. Peki LGS birincisi kim oldu, LGS Türkiye birincisi kim ve hangi ilden? 2022 LGS'de kim birinci, tam puan alan var mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
İşte konuya yönelik detaylar…
LGS kapsamındaki merkezi sınavda henüz birinci belli olmadı.
5 Haziran 2022'de uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. Sınav sonuçları ile birlikte 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu' da yayımlandı. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü
Merkezi sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular; önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.