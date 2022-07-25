Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve lise yüzdelik dilimler 2022 için araştırma yapıyor. MEB açıklamasına göre; ilk yerleştirmelerin ardından 1'inci nakil yerleştirmeleri başlayacak ve hafta sonuna kadar işlemler devam edecek. Sonrasında ise 2.nakil başvuruları başlayacak ve sonuçlar açıklanacak. Peki; MEB Lise boş kontenjanlar ile taban puanları belli oldu mu? İşte LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve lise yüzdelik dilimler 2022.
LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. boş kontenjanları henüz belli olmadı. LGS kontenjanlar ile ilgili Bakan Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 99
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94'Ü İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ
Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:
"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."
İLK TERCİHİNE YERLEŞME ORANI YÜZDE 55'E YÜKSELDİ
Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." diye konuştu.
YERLEŞTİRMEDE MEMNUNİYET ARTTI
Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını kaydeden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindekiAnadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57'ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99'a ulaştı.