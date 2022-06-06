LGS bu yıl zor muydu, kolay mı, öğrenciler en çok hangi konuda zorlandı? LGS sınav yorumları ile Türkçe - Matematik zor muydu?

LGS sınavının bu yıl zor olup olmadığı konusu öğretmen, veli ve öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlara göre; öğrencilerin çoğu bu yıl Türkçe sorularında zorluk yaşadı. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken "Bu sene LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte LGS sınav yorumları ve merak edilen o detaylar...

LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

5 Haziran dün düzenlenen LGS sınavı sonrası öğrenciler yoğun bir çalışma temposunun ardından bir nebze olsun rahatladı. Şimdi ise diğer adayların sınav yorumlarını incelemeye başladı. İşte bu yılki sınava dair detaylar...