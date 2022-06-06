LGS bu yıl zor muydu, kolay mı, öğrenciler en çok hangi konuda zorlandı? LGS sınav yorumları ile Türkçe - Matematik zor muydu?

LGS sınavının bu yıl zor olup olmadığı konusu öğretmen, veli ve öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlara göre; öğrencilerin çoğu bu yıl Türkçe sorularında zorluk yaşadı. Konuyla ilgili detaylar araştırılırken "Bu sene LGS sınavı nasıldı, zor muydu kolay mıydı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte LGS sınav yorumları ve merak edilen o detaylar...
LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
5 Haziran dün düzenlenen LGS sınavı sonrası öğrenciler yoğun bir çalışma temposunun ardından bir nebze olsun rahatladı. Şimdi ise diğer adayların sınav yorumlarını incelemeye başladı. İşte bu yılki sınava dair detaylar...
LGS SINAVI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
2022 LGS sınavına giren adaylar LGS zor muydu, kolay mıydı? soru yorumlarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #LGS2022 etiketiyle paylaştılar. Sınav bazı kişilere kolay gelirken bazıları için ise oldukça zorluydu.
Çoğunluk bu yıl Türkçe sorularında daha çok zorlandığını ifade etti.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yine öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri sunuldu.
5 Haziran Pazar günü düzenlenecek Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) 2 gün kaldı. Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı ya da TC kimlik kartı, geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile sınava alınacak.
Velilerin sınavdan bir gün önce bu belgelerini hazırda tutmaları gerekiyor. Sınav, 5 Haziran'da 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.
LGS SINAVI SONA ERDİ! SORULAR VE CEVAPLAR SABAH.COM.TR'DE YAYIMLANDI!
8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Heyecan dolu sınava ilişkin LGS soruları ve cevapları ise az sonra sabah.com.tr aracılığı ile yayımlandı.
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