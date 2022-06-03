LGS Lise taban puanları 2022: Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için geçmiş senenin LGS Lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek LGS sınavına artık saatler kalırken adaylar ve veliler geçmiş senelerin lise taban puanları üzerinde incelemeler yapıyor. Her sene olduğu gibi sonuçların ardından sınav sisteminde yer alan puan türlerine göre adaylar tercihlerini tamamlayacaklar. Tercih öncesi, MEB 2022 LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. İşte geçmiş senelerin LGS lise taban puanları listesi ve detaylar...
Geçtiğimiz senenin taban puanları şöyle;
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İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI! 2021 İSTANBUL LGS ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ KONTENJANLARI
Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.
GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)
Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06
HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KARTAL)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 478,76
En yüksek yüzdelik dilim: 1,17
En düşük yüzdelik dilim: 0,01
VEFA LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32
ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39
BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - Fransızca (KARTAL)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 472,34
En yüksek yüzdelik dilim: 1,77
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,68
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3
YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25
ŞEHREMİNİ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,1
En yüksek yüzdelik dilim: 1,99
En düşük yüzdelik dilim: 1,37
MEMİN SARAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 469,51
En yüksek yüzdelik dilim: 2,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,39
YEŞİLKÖY ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 467,44
En yüksek yüzdelik dilim: 2,26
En düşük yüzdelik dilim: 1,32
PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 465,87
En yüksek yüzdelik dilim: 2,44
En düşük yüzdelik dilim: 1,5
ŞEHİT İLHAN VARANK FEN LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 465,61
En yüksek yüzdelik dilim: 2,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,63
SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34
VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46
KÖY HİZMETLERİ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 464,14
En yüksek yüzdelik dilim: 2,63
En düşük yüzdelik dilim: 1,08
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 463,5
En yüksek yüzdelik dilim: 2,69
En düşük yüzdelik dilim: 1,14
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN FEN LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 463,26
En yüksek yüzdelik dilim: 2,73
En düşük yüzdelik dilim: 0,68
KADIKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 461,72
En yüksek yüzdelik dilim: 2,91
En düşük yüzdelik dilim: 0,57
NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 461,49
En yüksek yüzdelik dilim: 2,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,48
MALTEPE FEN LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 461,27
En yüksek yüzdelik dilim: 12,96
En düşük yüzdelik dilim: 1,11
BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (BAHÇELİEVLER)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 460,79
En yüksek yüzdelik dilim: 3,02
En düşük yüzdelik dilim: 1,57
ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66
BEYOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (BEYOĞLU)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,61
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 0,11
ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ - (BEŞİKTAŞ)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 458,12
En yüksek yüzdelik dilim: 3,34
En düşük yüzdelik dilim: 1,01
KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,6
En yüksek yüzdelik dilim: 3,53
En düşük yüzdelik dilim: 1,41
KADIKÖY AHMET SANİ GEZİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - (KADIKÖY)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 456
En yüksek yüzdelik dilim: 3,6
En düşük yüzdelik dilim: 1,05
KARTAL ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 452,94
En yüksek yüzdelik dilim: 4
En düşük yüzdelik dilim: 2,28
BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,24
En yüksek yüzdelik dilim: 14,1
En düşük yüzdelik dilim: 0,56
GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ - (KARTAL)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 452,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,11
En düşük yüzdelik dilim: 1,48
ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82
SUAT TERİMER ANADOLU LİSESİ - (BAYRAMPAŞA)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 451,34
En yüksek yüzdelik dilim: 4,22
En düşük yüzdelik dilim: 2,08
FLORYA TEVFİK ERCAN ANADOLU LİSESİ - (BAKIRKÖY)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 450,69
En yüksek yüzdelik dilim: 4,64
En düşük yüzdelik dilim: 0,26
AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ -Almanca - (ÜSKÜDAR)
Kontenjan: 30
Taban Puan: 448,11
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29
BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 150
Taban Puan: 447,54
En yüksek yüzdelik dilim: 4,72
En düşük yüzdelik dilim: 2,29
BEHİYE DR.NEVHİZ IŞIL ANADOLU LİSESİ - (BÜYÜKÇEKMECE)
Kontenjan: 120
Taban Puan: 447,39
En yüksek yüzdelik dilim: 4,75
En düşük yüzdelik dilim: 1,25
NİŞANTAŞI NURİ AKIN ANADOLU LİSESİ - (ŞİŞLİ)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 447,26
En yüksek yüzdelik dilim: 4,76
En düşük yüzdelik dilim: 2,73
KARTAL ANADOLU LİSESİ - Almanca - (KARTAL)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 446,79
En yüksek yüzdelik dilim: 4,83
En düşük yüzdelik dilim: 2,83
SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ - (ZEYTİNBURNU)
Kontenjan: 240
Taban Puan: 446,56
En yüksek yüzdelik dilim: 4,85
En düşük yüzdelik dilim: 2,07
PROF. DR. NABİ AVCI ANADOLU LİSESİ - (ÜMRANİYE)
Kontenjan: 180
Taban Puan: 445,98
En yüksek yüzdelik dilim: 4,94
En düşük yüzdelik dilim: 1,53