LGS Lise taban puanları 2022: Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için geçmiş senenin LGS Lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri

5 Haziran Pazar günü düzenlenecek LGS sınavına artık saatler kalırken adaylar ve veliler geçmiş senelerin lise taban puanları üzerinde incelemeler yapıyor. Her sene olduğu gibi sonuçların ardından sınav sisteminde yer alan puan türlerine göre adaylar tercihlerini tamamlayacaklar. Tercih öncesi, MEB 2022 LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. İşte geçmiş senelerin LGS lise taban puanları listesi ve detaylar...