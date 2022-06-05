LGS LİSE TABAN PUANLARI SON LİSTESİ: MEB 2022 LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları

LGS sınavıyla beraber lise taban puanları listesi de gündeme taşındı. Bilindiği üzere Tercih sürecinde, taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi detaylar için MEB tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile netleşiyor. Hal böyleyken sınavdan çıkan öğrenciler sınavların iyi veya kötü geçmesiyle yerleşebilecekleri okulları öğrenmek istiyor. Peki, 2022 LGS Lise taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte geçtiğimiz senelerin , Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve detaylar...