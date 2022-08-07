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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:12

LGS nakil sonuçları tıkla sorgula: MEB ile Lise LGS 2.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan lise 1.nakil sonuçlarının ardından gözler 2.nakil sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere; 2. Nakil ile tercihlerine yerleştirilemeyen öğrenciler ise boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirilmesi için başvuruları alınacak. Hal böyle olunca; "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte LGS nakil sonuçları tıkla sorgula ekranı ve sürece dair son bilgiler…

LGS nakil sonuçları tıkla sorgula: MEB ile Lise LGS 2.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Lise 1.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2-8 Ağustos tarihleri arasında 2.nakil tercihlerini gerçekleştiriyor. 2.nakil sonuçlarının da açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ise gözlerini 3.nakil tercihlerine çevirecek. Bu kapsamda; "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise 3. nakil sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar sürüyor. Peki; MEB ile Lise LGS 2.nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte LGS nakil sonuçları tıkla sorgula ekranı

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı nakil takvimi ile 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS 2. nakil tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

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