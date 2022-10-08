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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:08

LGS ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 MEB takvimi - LGS Lise sınavı önümüzdeki yıl ne zaman düzenlenecek?

Liselere Giriş Sınavı olarak bilinen 2023 LGS ne zaman sorusunun yanıtı merak edilirken gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Her yıl Haziran ayında düzenlenen ve 8. Sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bu sınav için MEB’in kısa süre içerisinde net tarih açıklamasını yapması bekleniyor. Peki; 2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile Liselere Geçiş Sınavı LGS ne zaman? İşte merak edilen o tarihle ilgili son durum!

LGS ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 MEB takvimi - LGS Lise sınavı önümüzdeki yıl ne zaman düzenlenecek?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek olan 2023 LGS sınav tarihi öğrencilerin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Geçmiş yıllarda Haziran ayının ilk haftalarında düzenlenen sınavın 2023 seneli oturumunun tarihi henüz belli değil. Peki, LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte LGS sınav tarihi ile ilgili tüm detaylar.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi henüz belli değil. Geçen yıllara bakıldığında sınavın Haziran ayının ilk haftalarında belirlenen tarihlerde düzenleneceği tahmin ediliyor.

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2022-2023 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılacak merkezî sınava ilişkin Ekim ayı örnek soruları öğrencilerin erişimine açıldı. Örnek soru kitapçığında daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Böylece Ekim ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1.465'e ulaştı.

8. sınıf öğrencilerine destek sağlamak amacıyla her ay hizmete sunulan örnek sorular, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihe kadar yayımlanmaya devam edecek.

Örnek sorulara meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişilebiliyor.

Ekim Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

Ekim Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

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LGS ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 MEB takvimi - LGS Lise sınavı önümüzdeki yıl ne zaman düzenlenecek?
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